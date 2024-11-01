Jose Mourinho'nun Trabzon planı hazır!

Fenerbahçe'de kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi teknik direktör Jose Mourinho kadroda ve sistemde değişikliğe gitti. Portekizli hoca ilk 11'den 3 ismi kulübeye çekecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'nun Trabzon planı hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2024 10:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşması için kadro planlamasında son hazırlıklarını tamamladı.

4-2-3-1'E GERİ DÖNÜYOR

Pazar akşamı Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertli ekipte Mourinho, kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bodrum FK maçında çift forvetle sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu kez 4-2-3-1 sistemine geri dönmeyi planlıyor.

3 İSMİ KULÜBEYE ÇEKİYOR

Portekizli teknik adamın Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı üç oyuncuyu kulübeye çekeceği öğrenildi. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun Trabzonspor deplasmanında yedekten oyuna girmesi bekleniyor.

İŞTE TRABZON MUHTEMEL 11'İ

Mourinho'nun Trabzonspor karşısında sahaya süreceği 11'in ise şu şekilde şekillendiği bildiriliyor: Kalede Livakovic, savunmada Osayi-Samuel, Djiku, Becao ve Kostic. Orta sahada Amrabat ve Fred, önlerinde Szymanski. Hücum hattında ise Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri'nin yer alması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin kritik deplasmanda sergileyeceği performans, sezonun geri kalanındaki hedefleri için de belirleyici olacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery