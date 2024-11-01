Jose Mourinho'nun Trabzon planı hazır!

4-2-3-1'E GERİ DÖNÜYOR
Pazar akşamı Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertli ekipte Mourinho, kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bodrum FK maçında çift forvetle sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu kez 4-2-3-1 sistemine geri dönmeyi planlıyor.
3 İSMİ KULÜBEYE ÇEKİYOR
Portekizli teknik adamın Bodrum FK karşılaşmasında ilk 11'de oynattığı üç oyuncuyu kulübeye çekeceği öğrenildi. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun Trabzonspor deplasmanında yedekten oyuna girmesi bekleniyor.
İŞTE TRABZON MUHTEMEL 11'İ
Mourinho'nun Trabzonspor karşısında sahaya süreceği 11'in ise şu şekilde şekillendiği bildiriliyor: Kalede Livakovic, savunmada Osayi-Samuel, Djiku, Becao ve Kostic. Orta sahada Amrabat ve Fred, önlerinde Szymanski. Hücum hattında ise Tadic, Saint-Maximin ve En-Nesyri'nin yer alması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin kritik deplasmanda sergileyeceği performans, sezonun geri kalanındaki hedefleri için de belirleyici olacak.