Jose Mourinho'nun ilk 11'de zor kararı

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fred'in dönmesiyle birlikte rahatladı. Sambacı, Rize'deki maçta 11'deki yerini alacak. Ancak Jose Mourinho'yu diğer bölgelerde zor bir karar bekliyor.
MOU'NUN ZOR KARARI
Szymanski yeniden 10 numaraya geçecek. Solda forma Maximin'in olacak. Dünyaca ünlü teknik adam, sağ kanat ve forvet için Dzeko, En-Nesyri, Tadic ve İrfan Can arasında karar vermek zorunda kalacak.
Mourinho'nun henüz 11'ini belirlemediği, son taktik çalışmadan sonra kadrosunu şekillendireceği öğrenildi.
MOU'NUN ZOR KARARI
Szymanski yeniden 10 numaraya geçecek. Solda forma Maximin'in olacak. Dünyaca ünlü teknik adam, sağ kanat ve forvet için Dzeko, En-Nesyri, Tadic ve İrfan Can arasında karar vermek zorunda kalacak.
Mourinho'nun henüz 11'ini belirlemediği, son taktik çalışmadan sonra kadrosunu şekillendireceği öğrenildi.
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