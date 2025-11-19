Jose Mourinho ile ilgili konaklama gerçeği!

Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca İstanbul'daki Four Seasons Hotel'de konaklayan Jose Mourinho'nun konaklama giderleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
750 DEĞİL 250 BİN EURO
Daha önce Portekizli teknik adamın 15 aylık konaklama maliyetinin 750 bin euro olduğu iddia edilmiş ve bu rakam hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında geniş yer bulmuştu. Ancak Akşam'ın aktardığı bilgilere göre; Mourinho'nun otel maliyeti toplamda 250 bin euro (12 milyon 293 bin TL).
EKSTRALARI KENDİ KARŞILADI
Ayrıca 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, ziyarete gelen misafirlerinin tüm otel masraflarını da kendi cebinden ödediği öğrenildi. Mourinho'yu otelde kaldığı dönemde en sık ziyaret eden kişinin ise kızı Matilde Mourinho olduğu belirtildi.
DÜĞÜNLERİ İZLİYORDU
Öte yandan Mourinho'nun otelde konakladığı süre boyunca en büyük eğlencelerinden birinin Türk düğünlerini izlemek olduğu ifade edildi. Ünlü teknik adamın, fırsat buldukça otelde düzenlenen düğünleri yakından takip ettiği aktarıldı. Portekizli çalıştırıcının, otelde kaldığı dönemde zamanının büyük bölümünü de odasında geçirdiği öğrenildi.
