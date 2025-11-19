26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Jose Mourinho ile ilgili konaklama gerçeği!

Fenerbahçe'de görev yaptığı 15 aylık dönemde Four Seasons'da konaklayan Jose Mourinho'nun otel masrafının 750 bin euro değil 250 bin euro olduğu ortaya çıktı.

calendar 19 Kasım 2025 11:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho ile ilgili konaklama gerçeği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca İstanbul'daki Four Seasons Hotel'de konaklayan Jose Mourinho'nun konaklama giderleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

750 DEĞİL 250 BİN EURO

Daha önce Portekizli teknik adamın 15 aylık konaklama maliyetinin 750 bin euro olduğu iddia edilmiş ve bu rakam hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında geniş yer bulmuştu. Ancak Akşam'ın aktardığı bilgilere göre; Mourinho'nun otel maliyeti toplamda 250 bin euro (12 milyon 293 bin TL).


EKSTRALARI KENDİ KARŞILADI

Ayrıca 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, ziyarete gelen misafirlerinin tüm otel masraflarını da kendi cebinden ödediği öğrenildi. Mourinho'yu otelde kaldığı dönemde en sık ziyaret eden kişinin ise kızı Matilde Mourinho olduğu belirtildi.

DÜĞÜNLERİ İZLİYORDU

Öte yandan Mourinho'nun otelde konakladığı süre boyunca en büyük eğlencelerinden birinin Türk düğünlerini izlemek olduğu ifade edildi. Ünlü teknik adamın, fırsat buldukça otelde düzenlenen düğünleri yakından takip ettiği aktarıldı. Portekizli çalıştırıcının, otelde kaldığı dönemde zamanının büyük bölümünü de odasında geçirdiği öğrenildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.