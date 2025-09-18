Jose Mourinho, Benfica tesislerine giriş yaptı!

Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak göreve getirilmesi için görüşmeler sürmektedir ve kısa süre içinde tamamlanması beklenmektedir" denildi.



ANLAŞMA DETAYLARI

Mourinho, Benfica ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Deneyimli teknik direktörün yıllık 6 milyon euro net maaş alacağı, ayrıca takım başarılarına göre bonus kazanacağı belirtildi.

Mourinho, saat 17.00'de düzenlenecek imza töreni için Benfica tesislerine geldi.



MOURINHO'DAN BENFICA SÖZLERİ



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Mourinho, görüşmeler için Lizbon'a geldi. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan 62 yaşındaki teknik adam, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu, ben de 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya 'Hayır' diyen bir teknik direktör oldu mu? Ben değilim." ifadelerini kullandı.



Mourinho, Benfica'ya dönüşün "kariyer kutlaması" olmadığını vurgulayarak, "Bu bir eve dönüş değil, kariyerimin doğal bir adımı. Benfica'ya dönersem bu, çalışmaya ve kazanmaya odaklı bir süreç olacak" dedi.



BRUNO LAGE'NİN AYRILMASI



Benfica ile büyük oranda anlaşan Mourinho, teknik direktör Bruno Lage'nin ayrılışıyla ilgili olarak "Bu duyguyu biliyorum, ne hissettiğini biliyorum. Yas tutması gerekiyor. Hiçbir teknik direktör mutlu bir şekilde ayrılmaz, farklı olabileceğini düşünür. Ona büyük saygı duyuyorum, çünkü kısa bir süre önce ben de aynı şeyi yaşadım. Bir ay önce onun hakkında söylediklerimi tekrarlıyorum: O harika bir teknik direktör ve önemli bir gruba sahipti, onu tebrik ettim. Ve ben fair play örneği değilim. Onların kazanmayı hak ettiklerini söylemek kolay olmadı. Sizler benden daha iyi bilirsiniz, Bruno'ya sadece saygı duyuyorum ve kariyerinde en iyisini diliyorum. O, benim Portekiz'e dönüşümün planlanmamış olduğunu, ancak kariyerimin doğal bir sonucu olarak bir gün Portekiz'e dönüp milli takımı çalıştırmak istediğimi biliyor. Eğer bu Benfica ile gerçekleşirse... Benfica'ya hayır diyebilecek bir teknik direktör var mı? Ben değilim." açıklamasını yaptı.



FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA





Jose Mourinho, Ferrari'siyle saat 17.00'de düzenlenecek imza töreni için Benfica tesislerine geldi.



Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı." dedi.



"HAYATIN GARİP TESADÜFÜ"



"Fenerbahçe'deyken seni eleyen Benfica'ya gitmek üzeresin." hatırlatması üzerine konuşan Jose Mourinho "Hayatın garip bir tesadüfü."ifadelerini kullandı.



