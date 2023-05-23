Jorge Jesus'tan transfer raporu

Fenerbahçe'de, Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi?' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor.
ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Başkan Ali Koç'un sözleşme teklifine 'Sezon sonu görüşelim' yanıtını verdiği için yeni anlaşma resmiyete dökülmedi ama Portekizli çalışmalara başladı.
Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen, hangi bölgelere kaç transfer gerektiğini raporlayan Jesus, bunu bir dosya halinde başkana sundu.
Yönetim, bu kapsamda harekete geçerken Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan Livakovic'le prensip anlaşmasına varıldı. Sol kanat Ryan Kent ile de masaya oturuldu.
ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Başkan Ali Koç'un sözleşme teklifine 'Sezon sonu görüşelim' yanıtını verdiği için yeni anlaşma resmiyete dökülmedi ama Portekizli çalışmalara başladı.
Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen, hangi bölgelere kaç transfer gerektiğini raporlayan Jesus, bunu bir dosya halinde başkana sundu.
Yönetim, bu kapsamda harekete geçerken Hırvatistan Milli Takım kalesini de koruyan Livakovic'le prensip anlaşmasına varıldı. Sol kanat Ryan Kent ile de masaya oturuldu.