Jorge Jesus'tan sürpriz 11!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11 ile dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus'tan sürpriz 11!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2022 20:48
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus sürpriz tercihlere imza attı.

Deneyimli teknik adam, kalede Altay'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin savunma hattı; Lemos, Szalai ve Luan Peres'ten oluştu.

Fenerbahçe'de orta sahada; Ferdi, Arao, Zajc ve Lincoln Henrique görevlendirdildi. Hücum hattı ise Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun üçlüsünden oluştu.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ