Jorge Jesus'tan sürpriz 11!

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus sürpriz tercihlere imza attı.
Deneyimli teknik adam, kalede Altay'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin savunma hattı; Lemos, Szalai ve Luan Peres'ten oluştu.
Fenerbahçe'de orta sahada; Ferdi, Arao, Zajc ve Lincoln Henrique görevlendirdildi. Hücum hattı ise Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun üçlüsünden oluştu.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
Deneyimli teknik adam, kalede Altay'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin savunma hattı; Lemos, Szalai ve Luan Peres'ten oluştu.
Fenerbahçe'de orta sahada; Ferdi, Arao, Zajc ve Lincoln Henrique görevlendirdildi. Hücum hattı ise Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun üçlüsünden oluştu.
İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
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