Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.
Deneyimli teknik adam antrenmandan bir fotoğrafını, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" notuyla paylaştı.
Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında bu sezon ligde 21 maça çıkan Jesus, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Tecrübeli teknik adam 2.14 puan ortalaması yakaladı. Sarı-Lacivertliler ligde 45 puanla 2. sırada yer alıyor.
Deneyimli teknik adam antrenmandan bir fotoğrafını, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" notuyla paylaştı.
Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.
Jorge Jesus'tan paylaşım: "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" pic.twitter.com/ZJDpEft8u2
— Sporx (@sporx) February 22, 2023
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin başında bu sezon ligde 21 maça çıkan Jesus, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Tecrübeli teknik adam 2.14 puan ortalaması yakaladı. Sarı-Lacivertliler ligde 45 puanla 2. sırada yer alıyor.