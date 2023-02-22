Jorge Jesus'tan paylaşım: "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" pic.twitter.com/ZJDpEft8u2



— Sporx (@sporx) February 22, 2023

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.Deneyimli teknik adam antrenmandan bir fotoğrafını,notuyla paylaştı.Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.Fenerbahçe'nin başında bu sezon ligde 21 maça çıkan Jesus, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Tecrübeli teknik adam 2.14 puan ortalaması yakaladı. Sarı-Lacivertliler ligde 45 puanla 2. sırada yer alıyor.