Jorge Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Jorge Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı!
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22 Şubat 2023 17:43
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.

Deneyimli teknik adam antrenmandan bir fotoğrafını, "Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum" notuyla paylaştı. 

Portekizli çalıştırıcının bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.


BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında bu sezon ligde 21 maça çıkan Jesus, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Tecrübeli teknik adam 2.14 puan ortalaması yakaladı. Sarı-Lacivertliler ligde 45 puanla 2. sırada yer alıyor. 



 

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