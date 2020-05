Jordan'ın bozuk para ile bahis oynadığı koruması, John Michael Wozniak!

The Athletic'den Matt Fortuna, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın koruması John Michael Wozniak'in hikayesini anlattı.



Jordan, basketbol sahasında olağanüstü bir fiyaka sahibiydi. Saha içinde, takım arkadaşlarının etrafında ve kariyerinden sonra bile her zaman kendine güveniyordu. Koruması John Wozniak'in bile harika bir hikayesi bulunuyordu.



The Last Dance'in bu hafta yayınlanan bölümlerinde Michael ile bozuk para atma üzerine bahis oynadığı görülen Wozniak, MJ'in iyi ilişkisinin bulunduğu görülen biriydi.



The Athletic'ten Matt Fortuna, hikayesini şu şekilde anlattı:



"John Michael Wozniak eski Chicago Stadium'da güvenlikte çalışan, eski Chicago narkotik memuruydu. Jordan kariyerinin başlarında, kendisinin SUV'sini park ederken Wozniak'in arkada asılı duran yedek lastiği hesaba katmadığı için yanlışlıkla arka camı parçaladığı zaman, kendisiyle yakın bir ilişki geliştirmişti.



Wozniak, verdiği hasar için Jordan'dan özür dilemişti ve evde yeni doğan bir bebeği (Nicholi) olduğunu, ancak bir sonraki maaş çekini aldıktan sonra onarma masraflarını ödeyeceğini söylemişti. Jordan, Wozniak'in dürüstlüğü takdir etmişti ve sonrasında özellikle Wozniak'in gelmesi için özel taleplerde bulunmuştu.



Nicholi, babasıyla ilgili 'Michael, ne yaparsanız yapın, mükemmelliği takdir etmiştir. O harika bir polis ve harika bir babaydı. Bize çok sert davranırdı, ama 'Hey, o konuda yanılmışım' diyecek kadar da alçakgönüllüydü. Ya da 'Üzgünüm, seni seviyorum' diyebilirdi. Olabileceği en hassas adam olurdu, ve sonra içimize Tanrı korkusunu da yerleştirirdi.' şeklinde konuştu.



Wozniak, her ikisi de vefat etmiş olan, geçmişte narkotik memurluğu yapmış Gus Lett ve Clarence Travis'le birlikte, Jordan'ın korumalığını yapmışlardı."