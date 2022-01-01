Jokic: "Curry, izlerken en etkilendiğim oyuncu"

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin NBA'de izlemesi en etkileyici oyuncu olduğunu söyledi.



Yakın tarihli bir röportajda Sırp pivot, ayrıca Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in de şu anda ligdeki en iyi hücum oyuncusu olduğunu sözlerine ekledi:



"Kesinlikle Steph Curry. Hemen hemen herkese söylerim, onun oyununu izlemeyi sevmiyorsanız, muhtemelen basketbol izlemeyi de sevmiyorsunuzdur.



O kadar berrak bir oyunu var ki, bazen kendimi 'Adam ne yaptı öyle' derken buluyorum. Attığı her şutu sokuyor sanki. O kadar uzaklardan şuta kalkıyor ki, ben o mesafeden atsam hiçbiri yetişmez gibi geliyor.



Ayrıca Durant'in de şu anda ligdeki en iyi hücum oyuncusu olduğunu düşünüyorum, onu savunmanın herhangi bir yolu yok. Ligde onu savunabilecek kimse yok."



Curry ortalama 27.7 sayı, 5.3 ribaund ve 6.0 asist, Durant ise 29.8 sayı, 7.9 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.



