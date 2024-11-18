Johnathan Motlley; Hapoel'den ayrıldı, G-League'e gitti

Johnathan Motley, Hapoel Tel Aviv'den ayrıldı ve bir G-League takımıyla anlaşmaya vardı.

Haber; Eurohoops, Fotoğraf; AA
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Johnathan Motlley; Hapoel'den ayrıldı, G-League'e gitti
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18 Kasım 2024 22:54
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Johnathan Motley'in geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Hapoel Tel Aviv, geçtiğimiz haftalarda takımın yıldızı Johnathan Motley'nin sözleşmesini feshetmek için FIBA'ya başvurduğunu resmi olarak duyurmuştu.

Buna karşın İsrail kulübünün başkanı Ofer Yannay, Motley'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

Motley'nin adı bu süreçte başta Kızılyıldız olmak üzere birçok EuroLeague takımıyla anılırken ilginç bir gelişme yaşandı. Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın haberine göre ABD'li pivot, kariyerini NBA G-League'de sürdürecek.

Ayrıca haberde verilen bir diğer ayrıntıya göre bazı NBA takımları, Motley'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

Öte yandan Hapoel Tel Aviv'in henüz Johnathan Motley ile resmi olarak yollarını ayırmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla ilerleyen günlerde ne tür gelişmelerin yaşanacağı merak konusu.

Bu sezon Hapoel Tel Aviv ile EuroCup'ta toplam altı maça çıkan ABD'li pivot; 17.5 sayı, 6.0 ribaunt ve 2.8 asist ortalamaları ile oynuyordu.

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