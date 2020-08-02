John Terry yakınına taşınınca evini satışa çıkardı!

John Terry ve Wayne Bridge, bir dönem Chelsea'de takım arkadaşıydılar. 2010 yılında ortaya çıkan ihanet skandalı, bu ikilinin arkadaşlığını bitirmişti.



John Terry, takım arkadaşı olan Wayne Bridge'nin o dönemki sevgilisi ile yasak ilişki yaşadı. John Terry ve Wayne Bridge ikilisi yakın arkadaş olmalarının yanı sıra, durumu daha da kötü yapan Terry'nin de o dönem evli olmasıydı.



Bu skandalın ortaya çıkışı sonrası ikilinin arası bozuldu ve Wayne Bridge'nin City'de oynadığı dönemde karşı karşıya geldiklerinde Bridge eski arkadaşının elini sıkmayı reddetti.



EVİNİ SATILIĞA ÇIKARDI



John Terry, Bridge'nin evine yakın bir konuma taşınmasıyla ikili geçtğimiz günlerde yeniden gündeme geldi.



Wayne Bridge, bu olay sonrası eşi ve çocukları ile beraber yaşadığı 6 milyon avro değerindeki evini satışa çıkardı.



