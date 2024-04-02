Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in bu hafta içinde parkelere dönmesinin beklendiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, 30 Ocak'tan bu yana takımdan uzak kalan Embiid'in bu gece Oklahoma City Thunder'a karşı oynama ihtimalinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.



Menisküs yırtığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından 76ers yıldızına altı ila sekiz haftalık bir iyileşme süresi verilmişti.



Philly, Embiid'in son iki ayda kaçırdığı 29 maçta 11-18'lik bir seride kalarak, bu süreçte Doğu Konferansı'nda sekizinci sıraya kadar gerilemişti.





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