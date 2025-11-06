05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Jhon Duran kendine geliyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran, sakatlığını tamamen atlattı.

calendar 06 Kasım 2025 11:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jhon Duran kendine geliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Beşiktaş derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Jhon Duran, sakatlığın olumsuz etkilerini de üzerinden attı.

Takıma verdiği katkı ve gördüğü ilgiyle havaya giren Kolombiyalı golcü, artık 11'e dönmek istediğini hocası Tedesco'ya iletmişti. Ancak İtalyan teknik adam, 58 gün takımdan ayrı kalan futbolcusuna birden yüklenmek istemiyor.

İLK 11'DE OLMAK İSTİYOR

Duran, Viktoria Plzen deplasmanında 11'de sahaya çıkmayı hedefliyor. Tedesco ise forvette En-Nesyri veya Talisca'ya görev verip Duran'ı yedek kulübesinde alternatif güç olarak değerlendirmeyi planlıyor. Ancak sağlık heyetinden "Sıkıntı yok, yüzde yüz hazır" yanıtı gelirse maç saatinde Tedesco'nun kararında değişiklik yaşanabilir.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.