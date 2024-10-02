Jayden Oosterwolde: 'Twente iyi bir takım'

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşacakları Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu ifade etti.
"ESKİ YUVAMA DÖNDÜM"
Ülkesine geldiği için mutlu olduğunu aktaran genç oyuncu, "Eski yuvama döndüm. Geçen yıl da dönmüştüm, benim için güzel bir hatıra olmuştu. Enteresan bir maç olacak. 2 takım da çok iyi. Twente, Manchester United'a karşı iyi iş çıkardı. Biz de çok iyiyiz. Yeni bir teknik adamımız var ve takımın üzerinde önemli etkisi var. Geçen yıl da aynısını yapmak zorundaydım. Tabii hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim ve burada başarı göstermek zorundayım. Profesyonel davranmamız gerekiyor." diye konuştu.
"MOURINHO'NUN KARİZMASI VAR"
Mourinho ile çalışmanın kendisi için onur olduğunu aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Kendisi benim 3. teknik direktörüm. Kendisinin belli bir karizması var. Çok da başarıları var. Ondan daha fazla bilgi almak demek istemiyorum ama söylediklerini daha ciddiye alıyorsunuz. Zaaflarımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Futbola ayrı bir bakış açısı var." şeklinde görüş belirtti.
"BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ BENİMLE İLGİLENDİ"
Türk futbolunu "değişik" olarak niteleyen Oosterwolde, "Sadece futbol değil futbol dışında da ülkede çok şey oluyor. Bunlara alışmanız, kabullenmeniz ve adapte olmanız gerekiyor. Türkiye'den çıkarken bunu da deneyim olarak götürmeniz gerekiyor. Tüm kariyerimde sol bek oynadım ve stoperin solunda oynadım. İkisinde de iyi oynayabiliyorum. Hocanın şu anda sol kanatta bana ihtiyacı var. Geçen sene defansın solunda oynadım. Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi, çok iyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Organizasyonda ilk 8'de olmayı hedeflediklerini aktaran Oosterwolde, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok şakacı ve futbol dışında da çok iyi bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşacakları Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu ifade etti.
"ESKİ YUVAMA DÖNDÜM"
Ülkesine geldiği için mutlu olduğunu aktaran genç oyuncu, "Eski yuvama döndüm. Geçen yıl da dönmüştüm, benim için güzel bir hatıra olmuştu. Enteresan bir maç olacak. 2 takım da çok iyi. Twente, Manchester United'a karşı iyi iş çıkardı. Biz de çok iyiyiz. Yeni bir teknik adamımız var ve takımın üzerinde önemli etkisi var. Geçen yıl da aynısını yapmak zorundaydım. Tabii hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim ve burada başarı göstermek zorundayım. Profesyonel davranmamız gerekiyor." diye konuştu.
"MOURINHO'NUN KARİZMASI VAR"
Mourinho ile çalışmanın kendisi için onur olduğunu aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Kendisi benim 3. teknik direktörüm. Kendisinin belli bir karizması var. Çok da başarıları var. Ondan daha fazla bilgi almak demek istemiyorum ama söylediklerini daha ciddiye alıyorsunuz. Zaaflarımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Futbola ayrı bir bakış açısı var." şeklinde görüş belirtti.
"BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜ BENİMLE İLGİLENDİ"
Türk futbolunu "değişik" olarak niteleyen Oosterwolde, "Sadece futbol değil futbol dışında da ülkede çok şey oluyor. Bunlara alışmanız, kabullenmeniz ve adapte olmanız gerekiyor. Türkiye'den çıkarken bunu da deneyim olarak götürmeniz gerekiyor. Tüm kariyerimde sol bek oynadım ve stoperin solunda oynadım. İkisinde de iyi oynayabiliyorum. Hocanın şu anda sol kanatta bana ihtiyacı var. Geçen sene defansın solunda oynadım. Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi, çok iyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Organizasyonda ilk 8'de olmayı hedeflediklerini aktaran Oosterwolde, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok şakacı ve futbol dışında da çok iyi bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.