Jayden Oosterwolde: 'Twente iyi bir takım'

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşacakları Twente'nin çok iyi bir takım olduğunu ifade etti.Ülkesine geldiği için mutlu olduğunu aktaran genç oyuncu,diye konuştu.Mourinho ile çalışmanın kendisi için onur olduğunu aktaran 23 yaşındaki oyuncu,şeklinde görüş belirtti.Türk futbolunu "değişik" olarak niteleyen Oosterwolde,ifadelerini kullandı.Organizasyonda ilk 8'de olmayı hedeflediklerini aktaran Oosterwolde, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok şakacı ve futbol dışında da çok iyi bir insan olduğunu da sözlerine ekledi.