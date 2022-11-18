Jasikevicius: 'Daha fazla motivasyon bekliyordum'

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Anadolu Efes maçının ardından yaptığı açıklamada oyuncularının beklediği mücadeleyi göstermediğini söyledi.



Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik eden Jasikevicius, "Koç olarak sorumluluk almam lazım. Değişikliklerimin ve verdiğim taktiklerin bazılarının işe yaramadığını gördüm. Oyuncularımdan daha fazla motivasyon bekliyordum. Şampiyon takımın evindeydik ve buna göre oynamamız lazımdı. Bazı kolay atışları önemli anlarda kaçırdık. Bunlardan ders çıkarmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.





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