Los Angeles Lakers guardı Jarred Vanderbilt'in birkaç hafta daha parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



ESPN'den Shams Charania ve Dave McMenamin'a göre Vanderbilt, yaz aylarında her iki ayağına uygulanan tedaviden sonraki rehabilitasyon sırasında sol dizinde sıvı birikmesi yaşadı ve Ocak ayının başlarında geri dönmeyi hedefliyor.



1 Şubat'ta sağ ayak burkulması geçirdiğinden beri kadro dışı kalan Vanderbilt, daha önce sol topuğundaki bursit nedeniyle geçtiğimiz sezonun ilk 20 maçını kaçırmıştı.



Lakers, 20 Kasım'da Vanderbilt'in sağ ayağındaki ameliyat ve Mayıs ayında sol ayağındaki kemik çıkıntısının çıkarılmasının ardından toparlanmasının takımın tahmin ettiğinden daha uzun sürdüğünü duyurmuştu.



Vanderbilt, Eylül 2023'te dört yıllığı 48 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzaladığından beri 109 maçın sadece 29'unda forma giyebildi.



