James Johnson, Pacers'la tekrar bir araya geldi!

Indiana Pacers'ın tecrübeli oyuncu James Johnson'ı tek yıllık bir sözleşmeyle geri getirdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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James Johnson, Pacers'la tekrar bir araya geldi!
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15 Aralık 2023 14:58
Indiana Pacers'ın tecrübeli oyuncu James Johnson'ı tek yıllık bir sözleşmeyle geri getirdiği bildirildi.

Johnson'ın ajansı Priority Sports'tan yapılan duyuruya göre Pacers, Johnson'ı tekrar kadrosuna katıyor.

Pacers'ın, geçtiğimiz ay Daniel Theis ile 'buy-out' üzerine anlaştıp kendisini serbest bıraktıktan sonra kadrosunda bir kişilik yer açılmıştı.

NBA'de 14 sene forma giymiş olan veteran oyuncu, 2022-23 sezonunu Pacers'ta geçirmişti.

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