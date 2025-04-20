Jakirovic: 'Bir şeyler yapabileceğimizi söylemiştim'

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.



Jakirovic, "Kayserispor, bu kadar eksikle Fenerbahçe'den nasıl 1 puan aldı?" sorusunun ardından, "Öncelikli olarak takımımla gurur duyuyorum. Büyük mücadele gösterdiler. 9 oyuncumuz eksikti. 6 tanesi bunlardan ilk 11 oyuncusuydu. Bu maç öncesinde bir şeyler yapabileceğimizi oyunculara söylemiştim. Fenerbahçe, burada baskıyla oynayacaktı ve üzerimize gelecekti. Son dakikalarda attığımız golle, mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maçtan beraberlikle dönüyoruz." yanıtını verdi.



Jakirovic, "Fenerbahçe, asimetrik olarak kenar beklerini yerleştiriyordu. Kazandığımız toplarda kenarda boşluklar bulabileceğimizi biliyorduk. Bu şekilde İstanbul'da 3 gol attık. Kontraataklarda bazı durumlarda paslarımız yerinde değildi ama Fenerbahçe gibi bir rakibe İstanbul'da 3 gol atmak ve 1 puanla dönmek bizim için çok önemli." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.



Çok fazla eksikle Fenerbahçe deplasmanına geldiklerini aktaran Jakirovic, "Takımımla gurur duyduğumu belirtmek isterim. Büyük mücadele ortaya koydular. Buraya gelmeden birçok problemimiz vardı. Kart cezalısı ve sakatlar nedeniyle 9 eksiğimiz vardı. Hafta içi çalışmalarımızda kenarlardan boşluk bulabileceğimiz görmüştük. Fenerbahçe asimetrik olarak defansı yerleştiriyordu. 3 gol attık, bazı kontrataklarda pas hatası yaptık. Son dakikada gol atarak buradan beraberlikle dönüyoruz. Bu maçı kaybetmeyi hak etmemiştik." diye konuştu.



Fenerbahçe'yi iyi çalıştıklarını vurgulayan Jakirovic, şöyle devam etti:



"Öncelikli olarak yakaladığımız kontrataklarda Mert ve Osayi-Samuel'in arkasına geçebilme üzerine odaklanmıştık. Bu şekilde bire birlerimizi kanatlarımızla yakalayabileceğimizi öngörmüştük. Bu yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırmamız gerekiyordu. Bunu bir ölçüde yaptığımızı söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin uzun oyuncuları var. Orta yapacaklarını öngörmüş ve çalışmıştık."



Jakirovic, sözlerini şampiyonluk yarışıyla ilgilenmediği ve hedefleri doğrultusunda kazandıkları her puanın önemine değinerek tamamladı.



