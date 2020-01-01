Jackson'dan, polis memurlarına destek veren Porter Jr.'a büyük tepki!

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Denver Nuggets çaylağı Michael Porter Jr.'ın polis memurlarına destek veren tweet'ine büyük tepki gösterdi.



George Floyd'un, bir polis memurunun, polis gözetiminde nefessiz kalarak ölümüyle sonuçlanmasını gösteren görüntüler, birçok kişi tarafından polis vahşeti nedeniyle tepki görmüştü. NBA'den LeBron James, Steve Kerr, Magic Johnson ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok kişi, olay hakkında tepkilerini dile getirmişlerdi.



Floyd'un Minneapolis'teki talihsiz ölümünden sonra, Jackson, Houston'da beraber büyüdüğü Floyd ile uzun zamandır süren ilişkisi hakkında fikirlerini paylaşıyor.



Jackson, bir Instagram paylaşımındaşu ifadeleri kullanmıştı:



"Kimse yetişme şeklim ve babalığım hakkında, #BigFloydDaGod'dan daha fazla gurur duymadı. Adaleti kazanacağız. Minnesota Polis Departmanı adına çocuklarınız için büyük bir çek yazacaklar ve buna emin olabilirsin Jack. Huzur içinde uyu İkiz."



PORTER JR.'DAN ŞAŞIRTAN TWEET!



Dört Minneapolis polis memurunun görevden alınmasına neden olan Floyd'un öldürülmesiyle ilgili devam eden kargaşa sırasında, Nuggets'ın genç oyuncusu Porter Jr., polis memurlarına destek veren bir tweet ile herkesi şaşırttı:



"George ailesi için dua ettiğiniz kadar, bu kötülüğe karışan polis memurları için de dua etmelisiniz. Oldukça zor olsa da, onlardan nefret etmek yerine onlar için dua edin. Tanrı'nın kalplerini değiştirmesi için dua edin."



Jackson, Porter Jr.'a güçlü bir mesajla cevap verdi:



"Hiç sıkıntı görmemişsin, saçma sapan konuşma. Ya bizimlesin ya da bize karşısın. Şimdi bunların zamanı değil, s**erler. Huzur içinde yat İkizim. Seninle bir sıkıntım yok genç, buna vakit ayıramam. Sana yakın olan biri ölmediği için konuşmak kolay. Bir taraf seç."



Porter Jr.'ın Floyd hakkındaki yorumlarını sorgulayan tek oyuncu Jackson değildi. New York Knicks forveti Maurice Harkless, "Birisi şu çaylakla konuşsun." şeklinde tepki verdi.



