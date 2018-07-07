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Jack Wilshere'in imza günü belli oldu!

Fenerbahçe ile görüşen İngiliz yıldız Jack Wilshere'in West Ham'ı seçtiği ve Salı günü resmi imzayı atacağı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jack Wilshere'in imza günü belli oldu!
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07 Temmuz 2018 20:30
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile geçen Jack Wilshere kararını verdi. Fenerbahçe ile görüşen ancak son kararını Premier Lig'de kalma yönünde veren İngiliz futbolcu, West Ham'ın teklifine tamam dedi.

İngiliz basınının haberine göre Wilshere'in West Ham'a imza atacağı tarih bile belli oldu. 26 yaşındaki futbolcunun Salı günü West Ham'a imza atacağı belirtildi.

CUMA ANLAŞTI, İMZA İSE SALI 

West Ham'ın Wilshere ile Cuma günü anlaştığı ancak aradaki ufak sorunların çözülmesi için transferin Salı gününe kadar bekletildiği kaydedildi.

Ali Koç, Fransız sportif direktör Damien Comolli ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yla da bir araya gelen ve Divan Oteli'nde konakladığı tahmin edilen Wilshere'ın, Acarkent'ten ev dahi baktığı belirtilmişti. Ülker Stadı'nı ve Samandıra Tesisleri'ni de gezen yetenekli futbolcunun yeniden Türkiye'ye geleceği de ifade edilmişti.



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