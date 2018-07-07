Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile geçenkararını verdi.ile görüşen ancak son kararını Premier Lig'de kalma yönünde veren İngiliz futbolcu,'ın teklifine tamam dedi.İngiliz basınının haberine göre Wilshere'in West Ham'a imza atacağı tarih bile belli oldu. 26 yaşındaki futbolcunungünü West Ham'a imza atacağı belirtildi.West Ham'ın Wilshere ile Cuma günü anlaştığı ancak aradaki ufak sorunların çözülmesi için transferin Salı gününe kadar bekletildiği kaydedildi.Ali Koç, Fransız sportif direktör Damien Comolli ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yla da bir araya gelen ve Divan Oteli'nde konakladığı tahmin edilen Wilshere'ın, Acarkent'ten ev dahi baktığı belirtilmişti. Ülker Stadı'nı ve Samandıra Tesisleri'ni de gezen yetenekli futbolcunun yeniden Türkiye'ye geleceği de ifade edilmişti.