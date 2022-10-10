İzmir'de 3 puan Çaykur Rizespor'un

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

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İzmir'de 3 puan Çaykur Rizespor'un
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10 Ekim 2022 21:59
TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde Altay ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 45+2. dakikasında Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan konuk ekip Çaykur Rizespor, 64'te Kubilay'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla İzmir deplasmanından 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Çaykur Rizespor, 12 puana yükseldi. Altay ise 6 puanda kaldı.

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