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İzlanda Milli Takımı'nda istifa

İzlanda Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'un kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: AA
İzlanda Milli Takımı'nda istifa
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17 Temmuz 2018 15:45
İzlanda Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson, görevinden ayrıldı.

İzlanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamın kendi isteğiyle milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

Ülkesinde aynı zamanda dişçilik mesleğini de sürdüren Hallgrimsson yönetiminde tarihinde ilk kez 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan İzlanda, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

İzlanda Milli Takımı'nın önceki teknik direktörü Lars Lagerback'in 2011'de yardımcılığını üstlenen Hallgrimsson, 2014'te ise Lagerback ile takımı ortaklaşa çalıştırmaya başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2016'da ilk kez katılan ve çeyrek finale kadar yükselen İzlanda'da Lagerback, Norveç Milli Takımı'nı çalıştırarak yoluna devam ederken, Hallgrimsson ise İzlanda'yı tek başına çalıştırmaya devam etmişti.

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