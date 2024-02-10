Ivo Vieira'dan Umut Nayir açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, kazanmak için çaba sarf etmediklerini söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, zor bir gün geçirdiklerini belirtti.



Rakibin kendilerine göre daha iyi olduğunu vurgulayan Vieira, "Kazanmak için bir şey yaptığımızı söylememem. Rakip ise kazanmak için net şeyler yaptı. Bizim için iyi bir gün olmadı." ifadelerini kullandı.



Takımda çok eksik olduğunu ve Fatih Karagümrük deplasmanına 15 oyuncuyla geldiklerini ifade eden Vieira, şunları kaydetti:



"Evinde iyi oynayan bir takıma karşı güçlü bir kadroyla gitmek gerekiyor. Maalesef bu olmadı. Sadece 3 oyuncu vardı değiştirebileceğimiz. Ama bırakmak yok. Elimizden geleni yapacağız."



Son olarak karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlanan Umut Nayir'le ilgili konuşan Ivo Vieira, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Umarım kendisi çabucak geri döner. Bugün de gördüğünüz gibi 3 defans, 2 genç oyuncu vardı kulübemizde. Önümüzdeki hafta umarım böyle bir şey olmaz. Transfer dönemi de kapandı. Umarım Umut da Trabzonspor maçı öncesinde döner."



