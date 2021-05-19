İtalya Kupası'nda zafer Juventus'un

İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde 14. kez kupaya ulaştı. Atalanta ise tarihinde 4. kez bu kupada final kaybetti.

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İtalya Kupası'nda zafer Juventus'un
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19 Mayıs 2021 23:53
İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi.

MAPEI Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 2-1 kazanarak zafere ulaştı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Kulusevski'nin golüyle Juventus öne geçerken 41. dakikada Malinovski'nin golüyle ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda baskısı artıran Juventus aradığı golü 73. dakikasında Federico Chiesa ile buldu ve öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus kupaya ulaşmış oldu.

Bu galibiyetle Juventus tarihinin 14. kupa şampiyonluğunu alırken Atalanta ise tarihinde 4. kez kupada final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.


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