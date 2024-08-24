İtalya'dan Türk voleyboluna 'mükemmeliyet' daveti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye İtalya'dan davet geldi.



TVF'den yapılan açıklamaya göre Üstündağ ve Santarelli, İtalya'nın başkenti Roma'da 21 Ekim'de düzenlenecek Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'ne davet edildi.



Davet, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun genel kurulunun gerçekleştirildiği İtalya'nın Napoli kentinde yapıldı.



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun genel kuruluna katılmak üzere İtalya'nın Napoli kentine gitti. Üstündağ, genel kurulda İtalya Spor Yazarları Derneği Başkanı Gianfranco Coppola ile görüştü.



Coppola, görüşmede Üstündağ ve Daniele Santarelli'yi Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.



İtalya Spor Yazarları Derneğinin 75. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlattığı madalya, Üstündağ'a takdim edildi.



Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni, Akdeniz Gazeteciler Derneğinin bir projesi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirildi.



Ödül töreni, İtalya Spor Yazarları Derneği, Avrupa Spor Yazarları Derneği ve Artemisia Vakfının katkılarıyla düzenleniyor.





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