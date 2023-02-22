İtalya'dan itiraf: "Beşiktaş'ın ilgisi doğru"

İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese'de forma giyen Emanuele Valeri'nin menajeri, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İtalya'dan itiraf: 'Beşiktaş'ın ilgisi doğru'
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22 Şubat 2023 16:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Serie A ekiplerinden Cremonese'de forma giyen İtalyan oyuncu Emanuele Valeri'nin menajeri, oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLGİLENDİ"

Valeri'ye Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu söyleyen menajeri, "Emanuele'nin Serie A'daki kariyerinden çok memnunuz. Her zaman sıkı çalıştı ve şu anda bu çalışmaların meyvesini topluyor. Beşiktaş'ın bir ilgisi oldu evet ancak Valeri orada kendini geliştirebileceği bir ortam görmedi. Hem profesyonel olarak hem de ekonomik olarak." dedi.

24 yaşındaki sol bek Emanuele Valeri, bu sezon Cremonese formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.



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