İşte Valerien Ismael'in futbol anlayışı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael futbol felsefesi ve kariyerinin başından beri uyguladığı taktik disipliniyle dikkat çekiyor.

9 Şubat 2021 tarihinde The Athletic'te yayınlanan özel araştırmada Valerien Ismael, futbol felsefesinden ve taktik çalışmalarından özel olarak bahsediyor.



Fransız çalıştırıcının kariyerini, futbol düşüncelerini ve taktik çalışmalarını tanıtan bu araştırmada ilginç anektodlar dikkat çekiyor. 46 yaşındaki teknik direktörün başarı için ortaya koyduğu formüller, prensipler ve planlar hem kendi ağzından hem de dergide şöyle sıralanıyor:



3'lü sistemin detayları



- Projem aslında şu: yüksek pres... 90 dakika boyunca pres. Kariyerimin ilk yıllarında takımlarımdan bunu istediğimde 60. dakikadan sonra fiziksel yorgunluk olurdu. Bu konu üzerine çok düşündüm ve çalışma metotlarımı, antrenman stilimi değiştirdim.



- Çalışmak, antrenman yapmak ve fiziksel olarak diri kalmak bizim oyun planımızın olmazsa olmazı. 3-4-3 ve 3-4-1-2 gibi planlarımız var. Bu biraz rakibe göre de şekilleniyor. Rakip geride savunmada 3 kişiyle mi yoksa 4 kişiyle mi duruyor gibi.



- Hızlı presle topu rakipten kapmak, hızlı bir geçiş oyunu ve rakibi hazırlıksız yakalamak... Yapmak istediğimiz bu, gole gitmenin en hızlı yolu bu.



- Hücumlara direkt ve hızlı çıkmak istiyorum. Bir amaç olmalı. Açıkçası bilinçli olmalıyız yani hızlı pres yapmakla bitmiyor. Topu kaptıktan sonra nasıl oynayacağız ve ne yapacağız bunu bilmeliyiz, bilinçli oynamalıyız.



- Takımımız güçlü olmalı, kaliteden daha önce takım güçlü olmalı. Oyunu güçlü olarak domine etmeliyiz. Bunun için de çok çalışmalıyız.



Valerien Ismael'in 'altın' sorusu



The Athletic'te yer alan geniş araştırmada Valerien Ismael'in pres konusundaki hassasiyeti ve çalışmaları da gözler önüne seriliyor.



Ismael'in pres konusunda oyuncularına nasıl yaklaştığı kendi sözleriyle paylaşılıyor: "Futbolcularıma her zaman ilk sorduğum soru şudur: Pres nedir? Onların cevabına göre bir plan kurarız. Diyelim ki takım ilk 15 dakikada 1-0 geriye düştü, bundan sonra ne yapacağız, pres nasıl sürecek? Bunlar hep bir süreç. Bütün soruların cevabını bilmeliyiz. Topa sahipken nasıl oynayacağız ve topsuz oyunda nasıl oynayacağız, hepsini bilmeliyiz. Bütün takım aynı anda hareket etme özelliğini kazanmalı. Yani bir pres başladığında herkes bir olmalı, presin ne zaman başlayacağını herkes bilmeli. Bu bir süreç, hemen olmuyor. Futbolcularımla tek tek bu konu üzerinde çalışırım."





