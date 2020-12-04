İşte UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

Son maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran takımlar ve oluşan toplu sonuç belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar
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04 Aralık 2020 01:29
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar tamamlandı ve geçtiğimiz hafta ile birlikte adını bir üst tura yazdıran ekiplerin bir kısmı kesinleşti.

Bu hafta oynanan maçlarla birlikte Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruplarından çıkmayı garantiledi. Geçen hafta ile birlikte 5. hafta sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ekipler ise şöyle:

Leicester, Tottenham, Arsenal, Milan, Roma, Villarreal, Granade, Benfica, Braga, Leverkusen, Hoffenheim, Lille, Antwerp, Glasgow Rangers, PSV, Slavia Prague, Zagreb, Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi'nde günün oynanan tüm maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:

A Grubu

Cluj (Romanya) CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Roma (İtalya) Young Boys (İsviçre): 3-1

B Grubu

Molde (Norveç) Dundalk (İrlanda): 3-1

Arsenal (İngiltere) Rapid Wien (Avusturya): 4-1

C Grubu

Nice (Fransa) Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

Slavia Prag (Çekya) Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0

D Grubu

Rangers (İskoçya) Standard Liege (Belçika): 3-2

Benfica (Portekiz) Lech Poznan (Polonya): 4-0

E Grubu

Granada (İspanya) PSV (Hollanda): 0-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) PAOK (Yunanistan): 2-1

F Grubu

AZ Alkmaar (Hollanda) Napoli (İtalya): 1-1

Real Sociedad (İspanya) Rijeka (Hırvatistan): 2-2

G Grubu

AEK (Yunanistan) Braga (Portekiz): 2-4

Zorya (Ukrayna) Leicester City (İngiltere): 1-0

H Grubu

Lille (Fransa) Sparta Prag (Çekya): 2-1

Milan (İtalya) Celtic (İskoçya): 4-2

I Grubu

Demir Grup Sivasspor Villarreal (İspanya): 0-1

Karabağ (Azerbaycan) Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

J Grubu

LASK (Avusturya) Tottenham (İngiltere): 3-3

Antwerp (Belçika) Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

K Grubu

CSKA Moskova (Rusya) Wolfsberger (Avusturya): 0-1

Feyenoord (Hollanda) Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

L Grubu

Gent (Belçika) Slovan Liberec (Slovakya): 1-2

Kızılyıldız (Sırbistan) Hoffenheim (Almanya): 0-0



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