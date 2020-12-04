İşte UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar tamamlandı ve geçtiğimiz hafta ile birlikte adını bir üst tura yazdıran ekiplerin bir kısmı kesinleşti.



Bu hafta oynanan maçlarla birlikte Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruplarından çıkmayı garantiledi. Geçen hafta ile birlikte 5. hafta sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ekipler ise şöyle:



Leicester, Tottenham, Arsenal, Milan, Roma, Villarreal, Granade, Benfica, Braga, Leverkusen, Hoffenheim, Lille, Antwerp, Glasgow Rangers, PSV, Slavia Prague, Zagreb, Kızılyıldız



UEFA Avrupa Ligi'nde günün oynanan tüm maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:



A Grubu



Cluj (Romanya) CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0



Roma (İtalya) Young Boys (İsviçre): 3-1



B Grubu



Molde (Norveç) Dundalk (İrlanda): 3-1



Arsenal (İngiltere) Rapid Wien (Avusturya): 4-1



C Grubu



Nice (Fransa) Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3



Slavia Prag (Çekya) Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0



D Grubu



Rangers (İskoçya) Standard Liege (Belçika): 3-2



Benfica (Portekiz) Lech Poznan (Polonya): 4-0



E Grubu



Granada (İspanya) PSV (Hollanda): 0-1



Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) PAOK (Yunanistan): 2-1



F Grubu



AZ Alkmaar (Hollanda) Napoli (İtalya): 1-1



Real Sociedad (İspanya) Rijeka (Hırvatistan): 2-2



G Grubu



AEK (Yunanistan) Braga (Portekiz): 2-4



Zorya (Ukrayna) Leicester City (İngiltere): 1-0



H Grubu



Lille (Fransa) Sparta Prag (Çekya): 2-1



Milan (İtalya) Celtic (İskoçya): 4-2



I Grubu



Demir Grup Sivasspor Villarreal (İspanya): 0-1



Karabağ (Azerbaycan) Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1



J Grubu



LASK (Avusturya) Tottenham (İngiltere): 3-3



Antwerp (Belçika) Ludogorets (Bulgaristan): 3-1



K Grubu



CSKA Moskova (Rusya) Wolfsberger (Avusturya): 0-1



Feyenoord (Hollanda) Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2



L Grubu



Gent (Belçika) Slovan Liberec (Slovakya): 1-2



Kızılyıldız (Sırbistan) Hoffenheim (Almanya): 0-0



