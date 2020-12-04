İşte UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar tamamlandı ve geçtiğimiz hafta ile birlikte adını bir üst tura yazdıran ekiplerin bir kısmı kesinleşti.
Bu hafta oynanan maçlarla birlikte Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruplarından çıkmayı garantiledi. Geçen hafta ile birlikte 5. hafta sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ekipler ise şöyle:
Leicester, Tottenham, Arsenal, Milan, Roma, Villarreal, Granade, Benfica, Braga, Leverkusen, Hoffenheim, Lille, Antwerp, Glasgow Rangers, PSV, Slavia Prague, Zagreb, Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi'nde günün oynanan tüm maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:
A Grubu
Cluj (Romanya) CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Roma (İtalya) Young Boys (İsviçre): 3-1
B Grubu
Molde (Norveç) Dundalk (İrlanda): 3-1
Arsenal (İngiltere) Rapid Wien (Avusturya): 4-1
C Grubu
Nice (Fransa) Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
Slavia Prag (Çekya) Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0
D Grubu
Rangers (İskoçya) Standard Liege (Belçika): 3-2
Benfica (Portekiz) Lech Poznan (Polonya): 4-0
E Grubu
Granada (İspanya) PSV (Hollanda): 0-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) PAOK (Yunanistan): 2-1
F Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda) Napoli (İtalya): 1-1
Real Sociedad (İspanya) Rijeka (Hırvatistan): 2-2
G Grubu
AEK (Yunanistan) Braga (Portekiz): 2-4
Zorya (Ukrayna) Leicester City (İngiltere): 1-0
H Grubu
Lille (Fransa) Sparta Prag (Çekya): 2-1
Milan (İtalya) Celtic (İskoçya): 4-2
I Grubu
Demir Grup Sivasspor Villarreal (İspanya): 0-1
Karabağ (Azerbaycan) Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1
J Grubu
LASK (Avusturya) Tottenham (İngiltere): 3-3
Antwerp (Belçika) Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
K Grubu
CSKA Moskova (Rusya) Wolfsberger (Avusturya): 0-1
Feyenoord (Hollanda) Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
L Grubu
Gent (Belçika) Slovan Liberec (Slovakya): 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) Hoffenheim (Almanya): 0-0
Bu hafta oynanan maçlarla birlikte Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruplarından çıkmayı garantiledi. Geçen hafta ile birlikte 5. hafta sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan ekipler ise şöyle:
Leicester, Tottenham, Arsenal, Milan, Roma, Villarreal, Granade, Benfica, Braga, Leverkusen, Hoffenheim, Lille, Antwerp, Glasgow Rangers, PSV, Slavia Prague, Zagreb, Kızılyıldız
UEFA Avrupa Ligi'nde günün oynanan tüm maçları ve alınan sonuçlar ise şöyle:
A Grubu
Cluj (Romanya) CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Roma (İtalya) Young Boys (İsviçre): 3-1
B Grubu
Molde (Norveç) Dundalk (İrlanda): 3-1
Arsenal (İngiltere) Rapid Wien (Avusturya): 4-1
C Grubu
Nice (Fransa) Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
Slavia Prag (Çekya) Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0
D Grubu
Rangers (İskoçya) Standard Liege (Belçika): 3-2
Benfica (Portekiz) Lech Poznan (Polonya): 4-0
E Grubu
Granada (İspanya) PSV (Hollanda): 0-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) PAOK (Yunanistan): 2-1
F Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda) Napoli (İtalya): 1-1
Real Sociedad (İspanya) Rijeka (Hırvatistan): 2-2
G Grubu
AEK (Yunanistan) Braga (Portekiz): 2-4
Zorya (Ukrayna) Leicester City (İngiltere): 1-0
H Grubu
Lille (Fransa) Sparta Prag (Çekya): 2-1
Milan (İtalya) Celtic (İskoçya): 4-2
I Grubu
Demir Grup Sivasspor Villarreal (İspanya): 0-1
Karabağ (Azerbaycan) Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1
J Grubu
LASK (Avusturya) Tottenham (İngiltere): 3-3
Antwerp (Belçika) Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
K Grubu
CSKA Moskova (Rusya) Wolfsberger (Avusturya): 0-1
Feyenoord (Hollanda) Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
L Grubu
Gent (Belçika) Slovan Liberec (Slovakya): 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) Hoffenheim (Almanya): 0-0