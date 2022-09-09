İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 9 maç yapıldı.



Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.



D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.



Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu:



West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1



D Grubu:



Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1



E Grubu:



Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1



Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0



F Grubu:



Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0



Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0



G Grubu:



Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1



H Grubu:



Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1



Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0





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