İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 9 maç yapıldı.
Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.
D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1
D Grubu:
Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1
E Grubu:
Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1
Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
F Grubu:
Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0
G Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1
H Grubu:
Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 9 maç yapıldı.
Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.
D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1
D Grubu:
Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1
E Grubu:
Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1
Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
F Grubu:
Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0
G Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1
H Grubu:
Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0
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