İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe planı

Kart cezası olan Nwakaeme'nin yokluğunda Trabzonspor'un planı belli… Sörloth, Sturridge, Ekuban... Bordo-Mavililer'in hocası Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe maçına 3 forvetle çıkmayı planlıyor. Genç teknik adam, maça baskılı başlayıp golü erken bularak tribün coşkusunu tamamen arkalarına almayı hedefliyor.

Haber; Star
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2020 13:18
Trabzonspor için Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir, ancak cumartesi günkü karşılaşma çok daha kritik... Çünkü Fırtına, kazanması durumunda rakibini maç eksiğine rağmen puan cetvelinde altına alacak ve şampiyonluk yolunda iyice iddialı duruma gelecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de bu doğrultuda tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor, kesinlikle 1 puan istemiyor.

Nwakaeme'nin kupada Denizli deplasmanında gördüğü kırmızı kartın haksız olduğu için yapılan itirazdan beklenen karar çıkmadı, Tahkim Kurulu cezayı kaldırmadı. Hüseyin Çimşir, Nijeryalı forvetin yerine Ekuban'ı görevlendirip Fenerbahçe'nin karşısına yine 3 hücumcuyla çıkacak. Çimşir, Sörloth'u ileri uçta, Ekuban ve Sturridge'ı ise kenarlarda görevlendirmeyi düşünüyor.

RAKİBİ BASKIYA SOKACAK

40 yaşındaki teknik adam, maça baskılı başlayıp, golü erken bularak tribün coşkusunu tamamen arkalarına almayı ve rakibi baskıya sokmayı planlıyor.

Akyazı'ya geçtikten sonra evindeki büyük maçlarda hep etkili olan Bordo-Mavililer, cumartesi günü tıklım tıklım dolu tribünler önüne çıkacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için