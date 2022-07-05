İşte Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için planı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da merak edilen konulardan birisi kaptan Uğurcan Çakır'ın geleceği. Milli kalecinin Avrupa'dan ciddi talipleri bulunurken bordo-mavili kulübün izleyeceği yol haritası belli oldu.



Trabzonspor yönetimi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaptan Uğurcan Çakır'ın transferi için istenen bonservis rakamı gelmemesi halinde rotasını belirledi.



43 MAÇA ÇIKTI



26 yaşındaki başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 maçta sahaya çıkarken kalesinde 46 gol gördü. Uğurcan Çakır 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Uğurcan, A Milli Takım formasını ise 20 kez giydi. Bordo mavili eldivenin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.



FULHAM PEŞİNDE



Bilindiği üzere, başarılı kalecinin ismi uzun süredir Fulham ve Leeds United gibi takımlarla anılıyordu. İngiltere basınında yer alan habere göre; Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Fulham, kalesini güçlendirmek amacıyla arayışlarına başladı. İngiliz takımının ilk hedefi ise Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Ada ekibi başarılı kaleci için bordo-mavililerle görüşmelerini sürdürüyor. (61 Saat)





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