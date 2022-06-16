İşte Trabzonspor'un ilk transferi: Larsen

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da erken başladı.Kadrosunu takviye ederek önümüzdeki sezonda şampiyonluk yarışı içerisinde yer almak isteyen bordo-mavili ekipte ilk transfer Jens Stryger Larsen olacak.Bordo-mavililer, ay sonunda Udinese ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüye düşen Larsen ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu Türkiye'ye davet edildi.Larsen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius'tan Trabzonspor hakkında bilgi aldı.31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Udinese formasıyla 12 resmi maçta forma şansı buldu. Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan Larsen, 49 kez milli oldu ve 3 gol katkısı yaptı.Asıl mevkisi sağ bek olan oyuncunun stoper ve sol bek bölgelerinde de görev yapabildiği biliniyor.