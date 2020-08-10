İşte Omar Elabdellaoui'nin geliş tarihi

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı sağ bek Omar Elabdellaoui'nin geliş tarihi belli oldu

Haber; Milliyet
İşte Omar Elabdellaoui'nin geliş tarihi
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10 Ağustos 2020 09:15
Cim-Bom'un anlaşma sağladığı sağ bek Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Norveçli futbolcunun İstanbul'a 15 Ağustos'ta geleceği belirtildi.

Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi oynadığı için sezonu geç kapatan 28 yaşındaki futbolcu, Florya'da 12 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına birkaç gün rötar yaparak dahil olacak.




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