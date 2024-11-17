İşte Okan Buruk'un istediği transferler!

Galatasaray, ara transfer döneminde kanat ve bek transferi yapmak istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İşte Okan Buruk'un istediği transferler!
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17 Kasım 2024 11:05
Ligde liderlik koltuğuna oturan ve Avrupa Ligi'nde kupayı, finali hedefleyen Galatasaray ara transfer için hamlelerini belirledi.

İKİ TRANSFER OLABİLİR

Teknik direktör Okan Buruk'un devre arası transfer döneminde liste başında yer alan isim Jhon Arias. Kanatta ve 10 numara pozisyonunda forma giyebilen Arias, yaklaşık 1,5 senedir sarı kırmızılıların gündeminde. Hakim Ziyech'in ayrılık durumuna göre kanada bir değil iki transfer yapılması düşünülüyor.

BEK PLANI

Savunma hattına ise bek hamlesi ön plana çıktı. Elias Jelert'in hayal kırıklığı oluşturması, Jakobs'un ise sık sakatlanması sonrasında Galatasaray'da 'bek' bölgesine yeni bir isim alınacak. Okan Buruk, her ne kadar zorda kaldığında Barış Alper ve Kaan Ayhan'la çözüm üretse de ligin ikinci yarısında yeni bir takviye ile işini garantile alma düşüncesinde. Yönetim maliyeti yüksek olmayan bek arayışına çok önceden başlamıştı.

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