İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa Konferans Ligi playoff turu kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
Sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Tel Aviv
Partizan
Bodo Glimt
Randers
Slavia Prag
PAOK
Karabağ
Tottenham/Vitesse
Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçlar 17 Şubat'ta, rövanş maçları ise 24 Şubat 2022'de oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi playoff turu kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
Sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Tel Aviv
Partizan
Bodo Glimt
Randers
Slavia Prag
PAOK
Karabağ
Tottenham/Vitesse
Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçlar 17 Şubat'ta, rövanş maçları ise 24 Şubat 2022'de oynanacak.