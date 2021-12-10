İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
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10 Aralık 2021 01:00
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa Konferans Ligi playoff turu kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Tel Aviv
Partizan
Bodo Glimt
Randers
Slavia Prag
PAOK
Karabağ
Tottenham/Vitesse

Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçlar 17 Şubat'ta, rövanş maçları ise 24 Şubat 2022'de oynanacak.


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