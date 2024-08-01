İşte Devler Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçlarının ardından tur atlayan takımlar ve 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu.

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İşte Devler Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri
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01 Ağustos 2024 00:46
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde 2. eleme turunda bugün Bodo/Glimt (Norveç), Dinamo Kiev (Ukrayna), Midtjylland (Danimarka), Jagiellonia Bialystok (Polonya), PAOK (Yunanistan), FCSB (Romanya) ve Ludogorets 1945 (Bulgaristan) rakiplerini eleyerek tur atladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

RFS-Bodo/Glimt: 1-3 (0-4)

Dinamo Minsk: Ludogorets 1945: 1-0 (0-2)

Partizan-Dinamo Kiev: 0-3 (2-6)

Midtjylland-Santa Coloma: 1-0 (3-0)

Maccabi Tel Aviv-FCSB: 0-1 (1-1)

Jagiellonia Bialystok-Panevezys: 3-1 (4-0)

Borac Banja Luka-PAOK: 0-1 (2-3)

Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

Eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Lig yolu

Lille (Fransa) - Fenerbahçe

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Rangers (İskoçya)

Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda)

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)

Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya)

Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan)

Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan)

Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç)

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