İstanbulspor yeni transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Adi Mehremic'i renklerine bağladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbulspor yeni transferini açıkladı
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26 Ağustos 2022 16:51
İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da oynayan Mehremic için sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor'a hoş geldin Adi Mehremic" ifadesi kullanıldı.

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