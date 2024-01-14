Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Mücadelede iki takımın da birer golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. İstanbul ayrıca iki kez direği geçemedi.MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Taraftarlar, hakem Meler'e yoğun ilgi gösterdi.Bu sonucun ardından İstanbulspor 7, Konyaspor 19 puana yükseldi.İstanbulspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.59. dakikada Ndao'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Muammer Sarıkaya topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün hatalı pasında ceza sahasında kaleciye karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda Deniz Ertaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.Esenyurt Necmi KadıoğluHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vorobjovas, Loshaj (Dk.82 Özcan Şahan), Vefa Temel (Dk. 90 Ali Yaşar), Muammer Sarıkaya, Ndao, Jackson (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 73 Mendy)Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Dk. 90+4 Mehmet Ali Büyüksayar), Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Cicaldao), Prip (Dk. 90+4 Cebrail Karayel), N'Zonzi, Moreno (Dk. 67 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 79 Oliveira)Dk. 17 Vefa Temel, Dk. 77 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 83 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)