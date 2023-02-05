İstanbul'da okullar tatil!

İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
19 İLDE DAHA EĞİTİME ARA
Adana, Giresun, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Sivas, Malatya, Tunceli, Hakkari, Kahramanmaraş, Elazığ, Bayburt, Batman, Isparta, Kayseri, Siirt ve Muş'ta eğitime kar tatili verildi.
19 İLDE DAHA EĞİTİME ARA
Adana, Giresun, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Sivas, Malatya, Tunceli, Hakkari, Kahramanmaraş, Elazığ, Bayburt, Batman, Isparta, Kayseri, Siirt ve Muş'ta eğitime kar tatili verildi.
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