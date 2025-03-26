İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'ne yükseldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 yenerek gelecek sezon SMS Grup Efeler Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'ne yükseldi!
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26 Mart 2025 19:07
Pizza Hut Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off finalinde Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldi.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-18 ve 25-20'lik setlerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor'dan sonra gelecek sezon SMS Grup Efeler Ligi'nde yer alacak ikinci takım oldu.

Maç sonunda İstanbul ekibinin oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Oyuncular, düzenlenen seremonide kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

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