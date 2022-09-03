İstanbul, Abdullah Avcı'ya deplasman değil

2020-2021 Fatih Karagümrük 1 - 2 2020-2021 Beşiktaş 1 - 2 2020-2021 M.Başakşehir 0 - 1 2020-2021 Kasımpaşa 1 - 2 2020-2021 Galatasaray 1 - 1 2021-2022 Kasımpaşa 0 - 1 2021-2022 Beşiktaş 1 - 2 2021-2022 Karagümrük 0 - 2 2021-2022 Galatasaray 1 - 2 2021-2022 Fenerbahçe 1 - 1 2021-2022 M.Başakşehir 3 - 1 2022-2023 İstanbulspor 0 - 2 2022-2023 Ümraniyespor 0 - 1

10 Kasım 2021'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı'nın döneminde İstanbul takımlarıyla 13 karşılaşma oynandı.Karadeniz ekibi, 13 karşılaşmanın 10'unda galip geldi. 2 maçta sahadan eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, sadece 1 karşılaşmada mağlubiyet aldı.Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol yerken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.Trabzonspor, bu sezon ligin 5 haftalık bölümünde topladığı 10 puanın 6'sını İstanbul'da aldı.Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken HangiKredi Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi.Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine getirdi.Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul deplasmanlarında 3 sezonda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: