İspanya'nın aday kadrosu açıklandı!

İspanya, Gürcistan ve Türkiye maçlarının aday kadrosunu açıkladı.Kadroda Barcelona forması giyen Lamine Yamal da yer aldı. 18 yaşındaki yıldızın bir önceki milli ara öncesi sakatlık yaşamasına rağmen milli takıma alınması ve yeniden sakatlık yaşaması Barcelona'nın tepkisini çekmişti. Yamal, yeniden kadroda kendisine yer buldu.Dünya Kupası Elemeleri'nde grupta lider durumda bulunan İspanya, 15 Kasım'da Gürcistan'a konuk olacak ve 18 Kasım'da A Milli Takım'ı konuk edecek.