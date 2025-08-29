İspanya Milli Takımı'ndan Arda Güler açıklaması!

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, ilk maç ve daha az tanınmış bir takım olmasından dolayı Türkiye'den daha çok Bulgaristan ile oynayacakları maçtan endişe duyduğunu söyledi.



Teknik direktör Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan ve 7 Eylül'de Konya'da Türkiye'ye karşı oynayacakları maçlar için 23 kişilik futbolcu kadrosunu açıkladığı basın toplantısı düzenledi.



AA muhabirinin, İspanya'nın gruptaki ilk iki maçını dışarıda oynayarak başlaması ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili değerlendirmesini istediği sorulara cevap veren De la Fuente, "Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim başlık olacaktır! Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Türkiye'den daha çok Bulgaristan maçı beni endişelendiriyor." dedi.

Bulgaristan'ın Türkiye'ye nazaran daha az tanınmış futbolculara sahip bir takım olduğunu ancak her zaman tehlike yaratabileceğini kaydeden İspanya Milli Takım Teknik Direktörü, "Zor bir gruptayız. İkinci zorluğumuz gerek futbolcuların sezona yeni başlamalarından gerekse bazılarının kulüp değiştirmesinden dolayı eylül ayında Milli Takım'da oynamanın yarattığı zorluklar." açıklamasında bulundu.