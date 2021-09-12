İspanya La Liga'nın 4. hafta mücadelesinde son şampiyon Atletico Madrid, deplasmanda lige geri dönen Espanyol'a konuk oldu. RCDE Stadı'nda oynanan ve iki takımın da 1'er devreyi daha iyi oynadığı mücadeleyi Atletico Madrid son saniyede bulduğu golle 2-1 kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında Atletico Madrid'e göz açtırmayan Espanyol, 40. dakikada Raul de Tomas'ın golüyle öne geçti. 2. yarının başında gelen Kondogbia, Lemar ve Renan Lodi hamleleriyle uyanışa geçen Atletico Madrid, 53. dakikada Lemar ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından öncesinde Suarez'in müdahalesi olduğu için gol iptal edildi. 2. devrede kalesinde isabetli şuta izin vermeyen Atletico Madrid, 79. dakikada Carrasco'nun attığı golle beraberliği yakaladı. 90+9'da sahneye çıkan Lemar da takımına kritik 3 puanı kazandırdı.



Defansıyla öne çıkan ve rakiplere gol şansı vermeyen Atletico Madrid, geçtiğimiz sezonla birlikte böylece La Liga'da oynadığı son 7 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatabilmiş oldu. Öte yandan Atletico Madrid, Espanyol deplasmanındaki 3 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu.



Son hafta Villarreal ile berabere kalan Atletico Madrid, böylece 4 maç sonunda puanını 10 yaptı. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Espanyol ise 2 puanda kaldı.



La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid evinde Bilbao'yu konuk edecekken, Espanyol ise Betis deplasmanına gidecek.



