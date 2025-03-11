İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip!

Jose Mourinho yönetiminde fazla şans bulamayan isimlerden olan İsmail Yüksek'e Fransa'dan yeni talipler var.
3 KULÜP İZLİYOR
İsmail Yüksek için Nice, Lens ve Brest'in nabız yokladığı ortaya çıktı.
SEZON SONUNDA AYRILMAK İSTİYOR
Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden 26 yaşındaki orta saha, 23 maça çıktı gol veya asist katkısı vermedi.
3 KULÜP İZLİYOR
İsmail Yüksek için Nice, Lens ve Brest'in nabız yokladığı ortaya çıktı.
SEZON SONUNDA AYRILMAK İSTİYOR
Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden 26 yaşındaki orta saha, 23 maça çıktı gol veya asist katkısı vermedi.