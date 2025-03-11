İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip!

Jose Mourinho yönetiminde formasını kaybeden İsmail Yüksek'e Fransa'dan talipler var. Oyuncu için Nice, Lens ve Brest nabız yokladığı ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip!
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11 Mart 2025 10:54
Son güncelleme 11 Mart 2025 11:16
Jose Mourinho yönetiminde fazla şans bulamayan isimlerden olan İsmail Yüksek'e Fransa'dan yeni talipler var.

3 KULÜP İZLİYOR

İsmail Yüksek için Nice, Lens ve Brest'in nabız yokladığı ortaya çıktı.

SEZON SONUNDA AYRILMAK İSTİYOR

Geçen sezon Lyon'un teklifini kabul etmeyen İsmail'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden 26 yaşındaki orta saha, 23 maça çıktı gol veya asist katkısı vermedi. 
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