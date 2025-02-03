İsmail Kartal, Jorge Jesus'a karşı!

Türk teknik adam İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis, yarın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kingdom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis çıktığı 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle elde ettiği 6 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal ise Batı Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kingdom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis çıktığı 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle elde ettiği 6 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal ise Batı Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.