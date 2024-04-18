İsmail Kartal'dan şampiyonluk ve kupa mesajı!

"Oyuncularımın özgüveni çok yüksek. İlk maçta da iyi başladık, istediğimiz golleri bulamadık. Bireysel hatalardan goller yedik ve reaksiyon verdik. Çok kötü bir skorla dönmedik. Rövanşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal son olarak, "Sonuna kadar savaşacağız. Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız." sözlerini sarf etti.

