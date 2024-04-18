İsmail Kartal'dan şampiyonluk ve kupa mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesi açıklamalar yaptı.
İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanarak yarı finale yükselmek istiyoruz. Fenerbahçe tarihine geçmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk maçın ardından rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Buna çalıştık. Oyuncularım motiveler. Herhangi bir sakatımız eksiğimiz yok. Bu akşam çok şükür ki tam kadro çıkacağız. Oyuncularıma, oyun gücümüze, taraftarlarımıza inanıyorum. Yarı finale kalabileceğimize inanıyorum." dedi.
Tecrübeli hoca sözlerine devam ederek, "Oyuncularımın özgüveni çok yüksek. İlk maçta da iyi başladık, istediğimiz golleri bulamadık. Bireysel hatalardan goller yedik ve reaksiyon verdik. Çok kötü bir skorla dönmedik. Rövanşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal son olarak, "Sonuna kadar savaşacağız. Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız." sözlerini sarf etti.
MERT HAKAN: "FİNAL HAYALİMİZ VAR"
Maç öncesi Mert Hakan Yandaş ise şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz camia, ülke olarak bu maçı bekliyor bence. Hem ülke hem bizim için çok önemli maç. Bu bilinçle hazırlandık. Kötü bir sonuç almadık ilk maçta. Taraftarımızın desteğiyle tur atlamak istiyoruz. Neden olmasın diyoruz, final hayalleri kuruyoruz."
"Maçın ilk 60 dakikası kötü geçti, son 30 dakikada karakterimizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Sadece Jayden ve Luan yok, takım onlar haricinde tam. Ben de dün ilk defa antrenmana çıktım. Önümüzdeki haftalar için hazırlanıyorum. İnşallah kazanıp ülkemizi mutlu ederiz."
"BENCE ÇOK UZAK DEĞİL"
"Her zaman 90 dakika boyunca ne olursa olsun taraftarımız zaten yanımızda. İnşallah kazanacağız ve hep beraber kutlayacağız. Büyük bir hayal bizim için final. Onun hayaliyle yaşıyoruz. Hem lig hem burası. Bugüne kadar çok iyi getirdik bu kulvarı da. Bence uzak değil. Takımın inancı, kalitesi buna yakın olduğumuzu hissettiriyor. Bu turu geçince maç maç bakmak en önemlisi. Oyuncu karakteri, bu sezon özelinde çok önemli. Çok karakterli bir oyuncu grubu var. Bunu her anlamda gösterdik. Bu güzel sezonu, bu karakterli oyuncu grubu şampiyonluklarla kupalarla kapatır."
"YARI SAHADA BOĞMALIYIZ"
"Oyununun 90 dakika olduğunu unutmadan sabırlı olup, topa sahip olup onları yarı sahada boğmalıyız. Hem biz hem taraftarımız sabırlı olmalıyız. Karşımızda kontraya çok iyi çıkan bir takım var. Buna dikkat etmeliyiz."
İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanarak yarı finale yükselmek istiyoruz. Fenerbahçe tarihine geçmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk maçın ardından rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Buna çalıştık. Oyuncularım motiveler. Herhangi bir sakatımız eksiğimiz yok. Bu akşam çok şükür ki tam kadro çıkacağız. Oyuncularıma, oyun gücümüze, taraftarlarımıza inanıyorum. Yarı finale kalabileceğimize inanıyorum." dedi.
Tecrübeli hoca sözlerine devam ederek, "Oyuncularımın özgüveni çok yüksek. İlk maçta da iyi başladık, istediğimiz golleri bulamadık. Bireysel hatalardan goller yedik ve reaksiyon verdik. Çok kötü bir skorla dönmedik. Rövanşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal son olarak, "Sonuna kadar savaşacağız. Sezonu şampiyonluklarla kupalarla kapatacağız." sözlerini sarf etti.
MERT HAKAN: "FİNAL HAYALİMİZ VAR"
Maç öncesi Mert Hakan Yandaş ise şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz camia, ülke olarak bu maçı bekliyor bence. Hem ülke hem bizim için çok önemli maç. Bu bilinçle hazırlandık. Kötü bir sonuç almadık ilk maçta. Taraftarımızın desteğiyle tur atlamak istiyoruz. Neden olmasın diyoruz, final hayalleri kuruyoruz."
"Maçın ilk 60 dakikası kötü geçti, son 30 dakikada karakterimizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Sadece Jayden ve Luan yok, takım onlar haricinde tam. Ben de dün ilk defa antrenmana çıktım. Önümüzdeki haftalar için hazırlanıyorum. İnşallah kazanıp ülkemizi mutlu ederiz."
"BENCE ÇOK UZAK DEĞİL"
"Her zaman 90 dakika boyunca ne olursa olsun taraftarımız zaten yanımızda. İnşallah kazanacağız ve hep beraber kutlayacağız. Büyük bir hayal bizim için final. Onun hayaliyle yaşıyoruz. Hem lig hem burası. Bugüne kadar çok iyi getirdik bu kulvarı da. Bence uzak değil. Takımın inancı, kalitesi buna yakın olduğumuzu hissettiriyor. Bu turu geçince maç maç bakmak en önemlisi. Oyuncu karakteri, bu sezon özelinde çok önemli. Çok karakterli bir oyuncu grubu var. Bunu her anlamda gösterdik. Bu güzel sezonu, bu karakterli oyuncu grubu şampiyonluklarla kupalarla kapatır."
"YARI SAHADA BOĞMALIYIZ"
"Oyununun 90 dakika olduğunu unutmadan sabırlı olup, topa sahip olup onları yarı sahada boğmalıyız. Hem biz hem taraftarımız sabırlı olmalıyız. Karşımızda kontraya çok iyi çıkan bir takım var. Buna dikkat etmeliyiz."
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