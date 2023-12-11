İsmail Kartal'dan öğrencilerine: 'Size şampiyonluk yakışır'

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında 3-1'lik galibiyet kadar takımının ortaya koyduğu performansın da gururunu yaşadı. 62 yaşındaki teknik adamın soyunma odasında öğrencilerini tek tek tebrik edip, "Ne konuştuysak onu uyguladınız. Size şampiyonluk yakışır" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe, kötü gidişe 4-1'lik Sivasspor galibiyetiyle son vermişti. Sarı-Lacivertliler, muhteşem Beşiktaş zaferiyle ise şampiyonluk konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. 3-1'lik derbinin ardından İsmail Kartal, 3 puan kadar takımının sergilediği müthiş performansın da gururunu yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında memnuniyetini açık bir şekilde dile getirdi. Kartal, ilk olarak tüm futbolcularını tek tek kutladı, öğrencilerinin coşkusuna ortak oldu. 62 yaşındaki teknik adamın daha sonra takımına bir konuşma yaptığı öğrenildi.
"GURUR DUYUYORUM"
İsmail Kartal'ın futbolculara şunları söylediği kaydedildi:
"Hepinizle gurur duyuyorum. Hafta boyunca Samandıra'da neyi konuştuysak, neyi çalıştıysak hepsini uyguladınız. Son yıllarda şahit olunmayan bir derbi performansı sergilediniz. Çok daha farklı bir galibiyet de alabilirdik ama önemli olan buradan kazanıp dönmekti. Sizlere, bu oyuncu grubuna şampiyonluk yakışır. Hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 1 günlük tatili hak ettiniz. Ardından Avrupa'da yeni bir zafer yaşatmak için çalışmalara başlayacağız."
Fenerbahçe, kötü gidişe 4-1'lik Sivasspor galibiyetiyle son vermişti. Sarı-Lacivertliler, muhteşem Beşiktaş zaferiyle ise şampiyonluk konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. 3-1'lik derbinin ardından İsmail Kartal, 3 puan kadar takımının sergilediği müthiş performansın da gururunu yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında memnuniyetini açık bir şekilde dile getirdi. Kartal, ilk olarak tüm futbolcularını tek tek kutladı, öğrencilerinin coşkusuna ortak oldu. 62 yaşındaki teknik adamın daha sonra takımına bir konuşma yaptığı öğrenildi.
"GURUR DUYUYORUM"
İsmail Kartal'ın futbolculara şunları söylediği kaydedildi:
"Hepinizle gurur duyuyorum. Hafta boyunca Samandıra'da neyi konuştuysak, neyi çalıştıysak hepsini uyguladınız. Son yıllarda şahit olunmayan bir derbi performansı sergilediniz. Çok daha farklı bir galibiyet de alabilirdik ama önemli olan buradan kazanıp dönmekti. Sizlere, bu oyuncu grubuna şampiyonluk yakışır. Hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. 1 günlük tatili hak ettiniz. Ardından Avrupa'da yeni bir zafer yaşatmak için çalışmalara başlayacağız."