Ismael Garcia Gomez: 'Galatasaray'da talep çok büyük'

Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik ekibinde çalışan Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına konuştu.
"GALATASARAY'DA TALEP ÇOK BÜYÜK"
Gomez, "Bu yaşımda oldukça gurur duyduğum bir öz geçmişim var. Çünkü her şeyi çok çaba sarf ederek ve zaman zaman fedakarlık yaparak bunu başardım. Türkiye'de ve Galatasaray'da çok iyiyim ama burada talep çok büyük" dedi.
"BİRİNCİ ADAM OLMAK İSTİYORUM"
Kariyerine dair açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcı, "Hedeflerimden biri tekrar birinci teknik direktör olmak. Ancak bunun için son bir tarih belirlemedim. Şimdilik kararlarımın başarılı olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
"OKAN BURUK ÇOK ALÇAKGÖNÜLLÜ"
Galatasaray'daki görevi ve Okan Buruk ile ilişkisini anlatan Ismael Garcia Gomez, "Başından beri çok iyi anlaştık. Kazandığımız şampiyonlukla birlikte, oyuncu ve teknik adam şampiyonluklarını sayınca en çok şampiyon olan isim Okan Buruk. Yine de çok alçakgönüllü bir insan ve önerdiğiniz şeylere önem verdiğini hissettiriyor" diye konuştu.
"ÜST DÜZEY OYUNCULARIMIZ VARDI"
Galatasaray'da kazanılan şampiyonluk için konuşan 35 yaşındaki antrenör, "İstanbul'da üst düzey oyuncularımız ve harika bir insan grubumuz vardı. Tamamen yeni bir yönetimi ve yüzde 60'ı değişmiş kadroyu senkronize etmek zorundaydık. Mata ya da Mertens gibi çok rekabetçi, daha önce pek çok şey kazanmış deneyimli oyuncuların yanı sıra, oyuna daha az katılan ancak her zaman olumlu tutum sergileyen futbolculara sahip olmak yardımcı oldu" dedi.
"YAKINDA YENİ SEZONA BAŞLAYACAĞIZ"
Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle kısa süre içerisinde yeni sezonu açacaklarını vurgulayan Ismael Garcia Gomez, "Sezon öncesi çalışmalara yakında başlıyoruz çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemeleri var. Bu kulüp ve ülke için çok önemli bir turnuva çünkü kıtanın en iyileriyle grup aşamasına kalmak için tek seçenek bu" sözlerini sarf etti.
TRANSFER YORUMU
Transfer için konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Bazı oyuncuların gelmesi zaman alacak çünkü transfer dönemi yeni başlıyor. Ama en azından elemelerde bizim gibi takımlarla oynayacağız bu nedenle şanslıyız" dedi.
"GALATASARAY'DA TALEP ÇOK BÜYÜK"
Gomez, "Bu yaşımda oldukça gurur duyduğum bir öz geçmişim var. Çünkü her şeyi çok çaba sarf ederek ve zaman zaman fedakarlık yaparak bunu başardım. Türkiye'de ve Galatasaray'da çok iyiyim ama burada talep çok büyük" dedi.
"BİRİNCİ ADAM OLMAK İSTİYORUM"
Kariyerine dair açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcı, "Hedeflerimden biri tekrar birinci teknik direktör olmak. Ancak bunun için son bir tarih belirlemedim. Şimdilik kararlarımın başarılı olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
"OKAN BURUK ÇOK ALÇAKGÖNÜLLÜ"
Galatasaray'daki görevi ve Okan Buruk ile ilişkisini anlatan Ismael Garcia Gomez, "Başından beri çok iyi anlaştık. Kazandığımız şampiyonlukla birlikte, oyuncu ve teknik adam şampiyonluklarını sayınca en çok şampiyon olan isim Okan Buruk. Yine de çok alçakgönüllü bir insan ve önerdiğiniz şeylere önem verdiğini hissettiriyor" diye konuştu.
"ÜST DÜZEY OYUNCULARIMIZ VARDI"
Galatasaray'da kazanılan şampiyonluk için konuşan 35 yaşındaki antrenör, "İstanbul'da üst düzey oyuncularımız ve harika bir insan grubumuz vardı. Tamamen yeni bir yönetimi ve yüzde 60'ı değişmiş kadroyu senkronize etmek zorundaydık. Mata ya da Mertens gibi çok rekabetçi, daha önce pek çok şey kazanmış deneyimli oyuncuların yanı sıra, oyuna daha az katılan ancak her zaman olumlu tutum sergileyen futbolculara sahip olmak yardımcı oldu" dedi.
"YAKINDA YENİ SEZONA BAŞLAYACAĞIZ"
Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle kısa süre içerisinde yeni sezonu açacaklarını vurgulayan Ismael Garcia Gomez, "Sezon öncesi çalışmalara yakında başlıyoruz çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemeleri var. Bu kulüp ve ülke için çok önemli bir turnuva çünkü kıtanın en iyileriyle grup aşamasına kalmak için tek seçenek bu" sözlerini sarf etti.
TRANSFER YORUMU
Transfer için konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Bazı oyuncuların gelmesi zaman alacak çünkü transfer dönemi yeni başlıyor. Ama en azından elemelerde bizim gibi takımlarla oynayacağız bu nedenle şanslıyız" dedi.
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