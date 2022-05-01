İskoçya derbisinde kazanan çıkmadı!

İskoçya Ligi şampiyonluk mücadelesinde Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi.



Celcit Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibe puanı getiren golü 21. dakikada Filipe kaydetti. Rangers'ın golü ise 67. dakiakda Sakala'dan geldi.



Ev sahibi ekip Celtic ligde 29 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda 24 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.



Ligin bitimine 3 hafta kala Celtic, 86 puanla Rangers'ın önünde lider durumda. Rangers'ın ise 80 paunı bulunuyor.



Ligin bir sonraki haftasında Celtic, Hearts'ı konuk edecek. Rangers ise Dundee United ile karşılaşacak.





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